Zandhoven -

In de Zevende Dag sprak minister Liesbeth Homans (N-VA) over een kentering in de armoedecijfers. De kinderarmoede zou van 14 tot 12% gedaald zijn. “Ons gevoel zegt het tegenovergestelde”, klonk het gisteren bij de organisaties tegen kansarmoede in onze regio.