Hazard: “Ik ben beter dan toen ik Speler van het Jaar werd”

Eden Hazard lijkt dit seizoen weer helemaal aangepikt te hebben met zijn beste vorm. De Rode Duivel wist al tien keer te scoren dit jaar in de Engelse Premier League en staat met Chelsea negen punten los. Afgelopen weekend scoorde hij een magnifiek doelpunt in de topper tegen Arsenal. Maakt de Belg ook dit seizoen kans om uitgeroepen te worden tot Speler van het Jaar in Engeland, een prijs die hij in 2015 ook al eens kreeg? “Ik denk dat ik beter ben dan twee jaar geleden.”

De vergelijkingen met het seizoen 2014-2015, waarin Eden Hazard werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland, waren weer legio na het staaltje dat de Rode Duivel op de mat legde tegen Arsenal. Met de bal aan de voet vanop eigen helft vertrekken, één Arsenal-verdediger in de wind, een tweede afschudden, weer iemand op het verkeerde been zetten en overhoeks afwerken. Een pareltje. Belgisch bondscoach Roberto Martinez zei naar aanleiding van het doelpunt zelfs dat Eden Hazard hem aan Lionel Messi doet denken.

“Zonder twijfel één van de mooiste goals van mijn carrière”, vertelde de Belg daarover bij The Evening Standard. Dat het zijn mooiste was, wilde hij echter niet gezegd hebben. “Dat is aan jullie en de fans om te kiezen. Zelf moet Hazard spontaan ook denken aan een paar andere knappe doelpunten die hij in het verleden al scoorde. “Ik scoorde al met mijn linker in de Europa League (tegen Sparta Praag, nvdr) en er was al die goal tegen Manchester United in de FA Cup... Ik heb al een paar mooie goals gemaakt, maar het is altijd leuk om zo’n goal in een belangrijke match te kunnen scoren.”

“Ervaring maakt me beter”

De hamvraag is natuurlijk of Hazard in 2017 weer uitgeroepen zou kunnen worden tot Speler van het Jaar in Engeland nadat hij die prijs in 2015 ook al eens pakte. “Of ik nu een completere speler ben dan toen ik uitgeroepen werd tot Speler van het Jaar in Engeland? Ja, misschien wel”, vindt Hazard. “Je wordt beter door ervaring op te doen. Ik denk dat ik beter geworden ben. Maar volgens mij zijn we ook beter in vorm als ploeg, het is niet alleen mijn vorm.” De aanvaller hoopt alvast nog meer te kunnen scoren dan zijn veertien treffers van twee jaar geleden. “Toen was ik ook heel goed bezig, maar misschien kan ik dit seizoen wel meer scoren. Er zijn nog veel wedstrijden over, we zien wel wat ervan komt.”

Foto: AFP

Hazard zegt beter geworden te zijn. Nu is de Rode Duivel meer aanwezig in de match, terwijl hij naar eigen zeggen wel eens even durfde wegdeemsteren in het verleden. “Ik probeer het soort speler te zijn waarbij altijd iets te beleven is als hij de bal krijgt. Vanaf het moment dat ik in balbezit ben, probeer ik iets. In het verleden durfde het weleens gebeuren dat ik twintig tot dertig minuten geen bal raakte, nu probeer ik de bal voortdurend te krijgen en mijn spel te spelen voor mijn ploegmaats. Trainer Antonio Conte vraagt veel van me. Als we de bal niet hebben, wil hij dat ik terugplooi en me klaarhoud om achter de diagonale pass aan te lopen. In balbezit moet ik mee zijn op de counter en krijg ik vrijheid. Het is dan dat ik probeer uit te pakken met wat magie zoals tegen Arsenal.”

Mankende Hazard: “Trappen krijgen, wil zeggen dat ik in de match zit”

Opvallend: de Engelse krant The Guardian zag dat Hazard mankte toen hij na de wedstrijd tegen Arsenal het Chelsea-stadion verliet. De Rode Duivel werd tegen Arsenal een paar keer zwaar aangepakt door onder meer Shkodran Mustafi en Francis Coquelin. De winger is dan ook met een gemiddelde van drie overtredingen per match op hem de speler waar het meeste fouten op gemaakt worden in de hele Engelse Premier League.

Vreemd genoeg vindt de aanvoerder van onze nationale voetbalploeg dat geen probleem. “Ik haal er motivatie uit als ik trappen krijg. Dan voel ik dat ik goed in de wedstrijd zit. Als ze me met rust laten, wil dat zeggen dat ik niet goed aan het spelen ben”, zei hij al lachend. “Ik zeg niet dat ik graag trappen krijg, maar ik zit wèl graag in de match.”