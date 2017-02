Oudste aquariumvis ter wereld krijgt euthanasie

De oudste vis in gevangenschap, een longvis die de naam ‘Granddad’ of Grootvader kreeg, is gestorven. De vis verbleef sinds 1933 in het Shedd Aquarium in de Amerikaanse stad Chicago, maar werd enkele dagen geleden geëuthanaseerd nadat hij weigerde nog te eten en tekenen van orgaanfalen begon te vertonen. Hoewel de exacte leeftijd van Grootvader niet bekend is, werd de vis minstens 95 jaar oud en werd hij door meer dan 104 miljoen bezoekers bekeken tijdens zijn verblijf in Chicago.

Grootvader kwam in 1933 aan in de Amerikaanse staat Illinois als één van de attracties voor de Wereldtentoonstelling die dat jaar in Chicago plaatsvond. De longvis werd al snel een populaire inwoner van het Shedd Aquarium en kon miljoenen mensen van alle leeftijden telkens weer boeien. “Voor een vis die het grootste deel van zijn tijd doorbracht met het imiteren van een gevallen tak, beroerde hij toch veel harten”, zei Bridget Coughlin, de directrice van het Shedd Aquarium. “Longvissen zijn levende fossielen en jong en oud wilden het verhaal horen van één van de oudste, nog levende gewervelde diersoorten op de planeet.”

Longvissen kunnen meer dan honderd jaar oud worden en komen vooral voor in de rivieren van Queensland, een staat in Australië. Ze hebben één primitieve long, waardoor ze ook één van de weinige vissen zijn die lucht kunnen inademen. De vissoort wordt beschermd in Australië en zwemt al bijna 400 miljoen jaar rond op aarde.