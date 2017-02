Stad en De Lijn werken samen om dodehoekongevallen te vermijden

Merksem - De stad Antwerpen en De Lijn Antwerpen slaan de handen in elkaar om het aantal dodehoekongevallen tot nul te reduceren. Met gerichte praktijklessen willen ze leerlingen uit de twee laatste leerjaren en het eerste jaar secundair onderwijs op de gevaren van de dode hoek wijzen. Antwerps schepen van onderwijs Claude Marinower was dinsdag aanwezig in een school in Merksem om zo’n praktijkles bij te wonen.

In het kader van deze samenwerking geeft De Lijn de ‘Trammelant’-bus in bruikleen aan de stad voor de rest van het schooljaar.

Antwerps schepen van onderwijs Claude Marinower was dinsdag aanwezig op de praktijkles van enkele klassen van de GO! Basisschool Melgesdreef in Merksem.