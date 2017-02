Man die echtgenote maandenlang foltert krijgt acht jaar cel

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Zurab M. (39) veroordeeld tot acht jaar cel voor het mishandelen en folteren van zijn echtgenote. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van de Georgiër, die verstek liet gaan op zijn proces.

Het slachtoffer was in augustus 2014 met haar echtgenoot vanuit Parijs naar Antwerpen gekomen. Twee dagen nu hun aankomst had hij haar mee naar een bos genomen, waar hij haar geslagen en geschopt had omdat hij haar van overspel verdacht. Om hem te doen stoppen, had ze dat tegen beter weten in ook toegegeven.

De vrouw werd vanaf dan dagelijks mishandeld. Hij dwong haar om zich te verwonden met een brandende sigaret als bewijs dat ze van hem hield. Op 20 november 2014 belandde ze in het ziekenhuis, nadat hij haar met het hoofd meermaals tegen de muur van de badkamer had geslagen. Ze liep daarbij een kaak- en neusbreuk op, alsook een hersenschudding.

Zurab M. stopte daarna niet: hij legde haar hand op een verwarmd gasfornuis, verbrandde haar borsten met een verhitte metalen staaf en schoor haar hoofdhaar af. Het slachtoffer zocht daarna haar toevlucht in een opvangcentrum van Fedasil in Sint-Truiden, maar na een gesprek met de familie, keerde ze naar hem terug.

Op 16 januari 2015 sneed hij in haar handpalmen en dijbeen, brak hij haar vingers en probeerde hij haar ogen uit te krabben. Hij wilde dat ze zelfmoord pleegde en dwong haar zelfs om een afscheidsbrief te schrijven.

Een dag later vluchtte ze bij hem weg. Ze keerde terug naar Georgië, waar ze klacht indiende. De onderzoeksrechter in Antwerpen vaardigde een aanhoudingsbevel uit en Zurab M. werd ook internationaal geseind. De man is echter spoorloos verdwenen.