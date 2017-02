Melania Trump wil schadevergoeding van 150 miljoen euro voor verspreiden van ‘prostituee-gerucht’

Melania Trump, de echtgenote van president Trump, heeft opnieuw een klacht voor smaad ingediend tegen de uitgever van de Britse nieuwswebsite Daily Mail. Op die website stond namelijk te lezen dat Melania zou gewerkt hebben als escorte. Ze eist een schadevergoeding van meer dan 150 miljoen euro.

De First Lady van Amerika had eerder al zo’n klacht ingediend tegen uitgever Mail Media Inc. in Maryland. Maar die verwierp de klacht en oordeelde dat ze daar niet kon worden behandeld. Melania Trump heeft nu dus opnieuw een poging gedaan, dit keer in New York, waar de uitgever kantoren heeft.

Melania als fotomodel

“Buitengewoon bekend persoon”

“De eiser (Melania Trump, red.) had de unieke gelegenheid, een die je maar één keer in een leven krijgt, om als buitengewoon bekend persoon en als voormalig professioneel model, als woordvoerster van een merk en als succesvolle zakenvrouw, een commercieel merk te lanceren in diverse productcategorieën”, zo staat er in de klacht. “Elke categorie zou miljoenen dollars aan zakenrelaties hebben opgeleverd tijdens de jaren waarin de eiser een van de meest gefotografeerde vrouwen ter wereld is.”

Maar die inkomsten liep Melania mis door de geruchten van de nieuwswebsite, zo klinkt het.

“Enkel gezegd dat er geruchten waren”

Blogger Webster Tarpley en Daily Mail hadden bericht dat de huidige First Lady in het verleden tijdens haar modellencarrière als escorte of als luxeprostituee zou gewerkt hebben. De aanklacht tegen blogger Tarpley wordt wel nog steeds in Maryland behandeld. Een poging om de rechtszaak te seponeren, lukte niet. De advocaten van Tarpley vinden dat de blogger niets fout heeft gedaan. “Hij heeft niet gezegd dat Melania Trump een escorte was. Hij heeft bericht over het feit dat er geruchten waren, en die geruchten waren er wel degelijk.”