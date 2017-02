Overvolle maandagavond op televisie kent verrassende winnaar

Tv-kijkend Vlaanderen kreeg rond half negen tegelijkertijd drie populaire programma’s voorgeschoteld op maandagavond. Er was een ultieme clash, want zowel VRT, als VTM, als VIER, gooiden hun kijkcijferkanon in de strijd. Daaruit kwam een opmerkelijke winnaar naar voren.

Het was niet ‘De Mol’ dat het grootste aantal kijkers wegkaapte van de andere programma’s. 875.047 kijkers zagen hoe Jessica als eerste het spel moest verlaten. De eerste aflevering van ‘De Mol’ op VIER haalde vorig jaar meer kijkers: 942.852 mensen keken toen hoe ‘De Mol’ van start ging. Dat programma stond toen op een ander moment en tegenover andere reeksen geprogrammeerd.

De tweede plaats in de ranking gaat naar ‘Blind Getrouwd’, het VTM-programma waarin onbekenden bij elkaar de liefde zoeken door meteen te trouwen. 876.749 mensen, ongeveer 1.700 mensen meer, stemden af op VTM om te zien hoe Veerle & Nick en Ben & Tine in de tweede aflevering in het huwelijksbootje stapten. Toch was de vorige week een vruchtbaardere tijd voor het programma: toen keken ongeveer 950.000 mensen naar het programma.

De winnaar in de strijd der kijkcijfers voor het publiek van half negen was het één-programma ‘Spoed 24/7’ met 928.592 kijkers. Een opvallende winnaar, maar toch nog steeds niet het best scorende programma van de avond. De programma’s voor de realityreeks over de spoedgevallendienst van het UZ Leuven haalde lagere kijkcijfers dan de andere één-programma’s, met 'Thuis' als best bekeken programma (1,2 miljoen kijkers). 'Het Journaal' klokte af op 1,13 miljoen en 'Iedereen Beroemd' had 965.000 kijkers.

Het commerciële marktaandeel schetst een ander verhaal. Adverteerders vinden de groep van 18- tot 54-jarigen heel belangrijk en daarbij scoorde ‘Spoed 24/7’, wat uitgezonden wordt zonder reclame, een marktaandeel van 29,3 procent. Zowel ‘Blind Getrouwd’ (33,8 procent) als ‘De Mol’ (37,7 procent) haalden een hoger marktaandeel.