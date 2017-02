Mensen met een fitnessabonnement zijn gezonder

Goed nieuws voor wie in het bezit is van een fitnessabonnement: je bent echt fitter dan mensen zonder. Dat blijkt uit het 2016 State of The UK Fitness Industry Report, verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One.

Dames en heren met een fitnessabonnement op zak zijn gemiddeld veertien keer zo actief in vergelijking met mensen die geen lidmaatschap hebben. Ze bewegen zo’n zes uur per week meer en dat maakt hen fitter dan niet-leden. Het onderzoek, gebaseerd op een analyse van 405 mensen tussen de 30 en 64 jaar oud, toonde nog aan dat diegenen met een abonnement ook nog een lagere hartslag, een betere longfunctie, meer spiermassa en een smallere taille hadden. Ze brachten overdag ook minder tijd door al zittend.

Hoewel het voor de hand liggend lijkt dat leden van een sportschool meer bewegen en gezonder zijn dan mannen en vrouwen zonder abonnement, is het volgens hoofdonderzoekster Elizabeth Schroeder, verbonden aan de universiteit van Illinois, de eerste keer dat verschil tussen beide groepen wetenschappelijk werd onderzocht en feitelijk wordt bewezen.

In deze studie werd het effect van een fitnessabonnement onder de loep genomen maar uit een ander onderzoek, in 2013 verschenen in het vakblad Extreme Physiology & Medicine, blijkt dat buiten sporten nog meer voordelen biedt. Het kan de aanmaak van vitamine D stimuleren, spanning en depressieve gevoelens verminderen binnen de vijf minuten. Meer nog: als je door een bos loopt, heb je een positievere kijk op het leven. Buiten trainen zou ook plezieriger zijn en minder moeite kosten dan je naar de gym te begeven.