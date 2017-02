Leicester bevestigt vertrouwen in coach Ranieri ondanks rampzalige weken

Leicester heeft zijn vertrouwen in succescoach Claudio Ranieri bevestigd ondanks een rampzalig seizoen in de Premier League. Leicester staat na 24 speeldagen maar net boven een degradatieplek en heeft twee punten meer dan de laatste in de stand, Sunderland. Toch wil Leicester niet weten van een eventueel ontslag van de Italiaanse trainer . “De volledige club staat als één man achter de coach en de spelers en blijft gefocust op de komende uitdagingen”, zo laat de club weten in een persbericht.

Ranieri zorgde vorig seizoen met Leicester voor stuntwerk door de club naar een allereerste landstitel te leiden. Dit seizoen loopt het echter helemaal anders. Na 24 speeldagen verkeert Leicester als zestiende in het klassement in degradatiegevaar. Zondag volgde met 0-3 verlies tegen Manchester United een zoveelste teleurstelling, maar toch blijft het bestuur achter Ranieri staan.

“Iedereen binnen de club weet dat het vormpeil omhoog moet. Tegelijk is het zo dat de grote successen uit de voorbije jaren zijn gebaseerd op stabiliteit, samenhorigheid en de vastberadenheid om zelfs de grootste uitdagingen te overwinnen”, luidt het. “De hele club staat en zal blijven staan achter zijn manager en zijn spelers. Samen gaan we de komende uitdagingen aan.”

Leicester City kan zijn teleurstellende seizoen wel nog kleuren met een knappe campagne in de Champions League. In de achtste finales spelen Jamie Vardy en co tegen Sevilla. In de groepsfase was de Engelse kampioen twee keer te sterk voor Club Brugge (0-3 & 2-1).