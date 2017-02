Groen wil meer promotie voor autodelen

Ranst - Lotte Van Camp van oppositiepartij Groen deed een oproep om het systeem van autodelen ook in Ranst ingang te doen vinden. Schepen Tine Muyshondt (CD&V) die ook bevoegd is voor milieu zegt niet nee maar wacht op burgerinitiatieven.

“We zijn tevreden dat het gemeentebestuur elektrische fietsen en meer duurzame auto’s aankoopt maar we vragen ons af of het niet zou mogelijk zijn om milieuvriendelijke wagens buiten de kantooruren ook door de Ranstenaren te laten gebruiken. Autodelen wordt populairder . Het systeem Cambio heeft standplaatsen in Mortsel en Lier. Voor Ranstenaars dus niet meteen toegankelijk. Daarom pleiten we voor het delen van het gemeentelijke wagenpark met de mensen van onze gemeente.”stelde het raadslid voor Groen.

Schpen Muyshondt relativeerde de omvang van het gemeentelijke wagenpark. “ Er komen maar twee wagens in aanmerking en die auto’s zitten dan vaak vol met materiaal dus dat lijkt me niet zo voor de hand liggend. Het initiatief maakt meer kans op slagen als het groeit vanuit een buurt of een wijk. Als een paar gezinnen willen starten met autodelen kunnen ze op onze steun rekenen. Misschien helpt het om een dergelijke oproep te lanceren om tot een initiatief te komen” besloot schepen Muyshondt.