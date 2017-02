Luk Alloo volgt voor de aflevering van ‘Alloo bij’ dinsdagavond reportagemaakster Cathérine Moerkerke. Zij krijgt het even moeilijk als Luk Alloo haar meeneemt op zijn ondertussen bekende ‘trip down memory lane’. Van zodra Alloo Cathérine Moerkerke vertelt dat ze op weg zijn naar Kemmel, het dorp van haar grootouders, wordt ze overmand door emoties. “Het erge is dat het allemaal weg is. En is niets meer over gebleven. Mijn kindertijd is weg.”