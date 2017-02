Antwerpen - Desmond Badu, beter bekend als rapper Y.B. Hustle, heeft zijn eerste single uitgebracht. In het nummer ‘Antwerp Up In This’ spreekt hij zijn liefde uit voor ’t Stad.

De opnames van de videoclip vonden plaats op verschillende pleinen in Antwerpen, waaronder het MAS en de kaaien. Het nummer met DonStacks is de voorbode van een plaat met een zestal nummers, die later dit jaar moet uitkomen.

Desmond Badu was vorig jaar ook te zien in de Eén-serie ‘Kwestie van geluk’.