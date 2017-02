Gruwelijke taferelen in Braziliaanse stad na staking politie: “Er liggen zelfs lijken op straat”

Er heerst chaos in de straten van Vítoria, hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo. Door een staking van de politie hebben de criminelen er vrij spel gekregen, met een heleboel diefstallen en moorden tot gevolg. President Michel Temer heeft al besloten om 200 militairen naar het gebied te sturen.

De politie legde er het werk neer om een hoger salaris te kunnen krijgen, maar de gevolgen daarvan zijn niet min. Zo tonen verschillende amateurbeelden hoe misdadigers zonder enige aanleiding op mensen beginnen te schieten en winkels plunderen. “Het is krankzinnig”, aldus een doodsbange inwoner. “Mensen lopen hier gewoon rond met geweren in drukbevolkte gebieden, tientallen mensen beroven winkels en er liggen zelfs lijken op straat.” Alle scholen werden onmiddellijk gesloten. In totaal zouden al meer dan vijftig mensen om het leven zijn gekomen.