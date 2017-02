Hoogste Iraanse leider: “Trump onthult echte gezicht van Verenigde Staten”

De Amerikaanse president Donald Trump onthult “het echte gezicht van de Verenigde Staten”, zegt de hoogste Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei. Hij sprak dinsdag voor een gevolg van militairen in Teheran.

“We danken deze heer (Donald Trump, nvdr) omdat hij het ons gemakkelijk heeft gemaakt om het echte gezicht te zien van de VS. Wat wij al dertig jaar zeggen over politieke, economische, morele en sociale corruptie binnen de Amerikaanse macht, legde deze heer bloot tijdens de verkiezingscampagne en erna”, zei Khamenei.

“Zoals hij bezig is, toont hij de realiteit van de VS, de realiteit van de mensenrechten daar: ze slaan een kind van vijf jaar in de boeien”, zei Khamenei. Een Iraans kind van vijf werd vastgehouden op een Amerikaanse luchthaven, nadat president Trump het decreet had uitgevaardigd dat een inreisverbod afkondigde voor de onderdanen van zeven landen met een moslimmeerderheid, waaronder Iran. Het Amerikaanse gerecht houdt het decreet op dit moment tegen.

In zijn toespraak verwierp Ali Khamenei ook de bedreigingen van president Trump tegen Iran. “Hij zei dat we bang moesten zijn voor hem, maar de Iraniërs gaan reageren”, zei de grote leider, die verwees naar de defilés en manifestaties vrijdag ter gelegenheid van de 38ste verjaardag van de Iraanse Revolutie, die in 1979 het regime van de sjah van Iran omverwierp, een bondgenoot van de VS.

“Iran speelt met vuur. Ze realiseren zich niet hoezeer president Obama lief voor hen was. Ik niet!” oreerde Trump vrijdag op Twitter. Even later kondigde hij nieuwe sancties aan tegen Teheran als reactie op een rakettest van Iran op 29 januari.