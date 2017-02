Al meteen frustraties in ‘De Mol’: Zijn de drukkers egoïsten of zijn de niet-drukkers naïevelingen?

De allereerste opdracht van het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ heeft meteen al zijn sporen achtergelaten bij de kandidaten. Wanneer presentator Gilles De Coster vraagt of het spel al gestart is voor hen, ziet hij een duidelijke breuk tussen de mensen die tijdens de eerste proef voor zichzelf kozen en diegene die voor de groep wilden gaan.

Vanaf de allereerste minuut was het bittere ernst. Nog voor het vliegtuig naar Zuid-Afrika opsteeg, werden de deelnemers al getest. In hun auto’s vonden ze een drukknop en een bordje dat aftelde. Als er niemand op de knop drukte voordat er zestig seconden gepasseerd zijn, dan mochten alle deelnemers mee. Drukte er ook maar één iemand, dan waren er maar tien plaatsen en moest er meteen iemand naar huis. Ze kregen de kans om met één iemand of twee personen eerst te overleggen. Niet drukken zou hen 5.000 euro opleveren.

Davey, Jolien, Marzena, Robin, Sam en Eline drukten. “De mensheid trekt op niks, dat zijn allemaal één bende egoïsten”, reageerde Bertrand gefrustreerd. Door hun actie mocht de elfde deelnemer, Hans, niet mee op het vliegtuig en stegen ze op met tien deelnemers. Die beslissing van enkele mensen uit de groep laat duidelijk zijn sporen na, zo blijkt uit een extra fragment dat VIER heeft vrijgegeven.

Bij de drukkers is er geen frustratie, maar bij de niet-drukkers wel. Zijn de drukkers simpelweg egoïsten of zijn de niet-drukkers naïevelingen? Wanneer de deelnemers het samen met presentator Gilles De Coster bespreken in de tweede aflevering, komen de meningen naar boven: “Het zegt veel over je als persoon of je gedrukt hebt of niet”, zegt Bouba, een niet-drukker. Marzena, die wel drukte, is het er niet over eens: “Ik vind niet dat je kan zeggen, omdat je gedrukt hebt, dat je een bepaald soort karakter hebt.” Een tactische beslissing volgens de drukkers, want zij wisten gewoon dat er iemand ging drukken.