Een nieuw rapport van Amnesty registreert een georganiseerde gruwel in Syrië die nog een stap verder gaat dan de gekende folteringen: massa-ophangingen. Al 13.000 opposanten zouden zo aan hun eind zijn gekomen.

Onthullingen over de onmenselijke situatie in de gevangenissen van president Bashar al-Assad zijn er in de voorbije jaren al herhaaldelijk geweest. Het Caesar-archief, vrijgegeven in 2014, omvat de foto’s ...