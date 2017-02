Antwerp Harbour Hotel bouwt ontspanningsruimte: “Zeker pingpongtafel en karaoke”

Luchtbal-Rozemaai - Antwerp Harbour Hotel werkt aan een gloednieuwe lounge voor haar gasten. “Een pingpongtafel en een karaoke komen er zeker, want Aziatische scheepslui zijn daar gek op.”

Het Antwerp Harbour Hotel aan de Noorderlaan opende in 2013 en zette daarmee de traditie van het Internationaal Zeemanshuis Antwerpen voort. Het hotel voorziet scheepsbemanning van een slaapplaats aan een verlaagd tarief, al kunnen particulieren ook in het hotel terecht. “Zeelieden zijn vaak lange tijd weg van huis”, zegt Frank van Heesch, manager van het hotel. “Wij willen hen tijdens hun verblijf echt in de watten leggen. Een lounge kan daarom niet ontbreken.”

De werken aan de Harbour Lounge zijn in januari gestart. De opening is voorzien in mei 2017.

“Het wordt een gezellige lounge met een pooltafel, een tafelvoetbalspel en aangename zithoekjes. Onze gasten zullen daar in alle rust kunnen ontspannen. De ­Aziaten die hier komen, willen allemaal pingpongen en karaoke zingen. Dat kan dus zeker niet ontbreken in de lounge. De karaoke zal plaatsvinden in een aparte tv-kamer. Op andere momenten kunnen gasten daar tv kijken”.

Uren wachten

“Er was echt wel nood aan een gemeenschappelijke ontspanningsruimte”, zegt van Heesch. “Nu is er een ruimte met stoelen en tafels, maar die is te klein. Er is hier ook niets om te doen. Dat begint te vervelen voor zeemannen die hier een tijdje zitten. Ook zeemannen die afgewisseld worden en enkele uren moeten wachten, worden naar hier gebracht. Dat zullen ze vanaf mei in een aangename ruimte kunnen doen.”