Bad boy uit NBA Dennis Rodman krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf

Voormalig NBA-vedette Dennis Rodman (55) is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar na een verkeersincident dat vorige zomer plaatsvond. Hij moet ook dertig uren gemeenschapsdienst uitvoeren en 500 dollar (470 euro) overmaken aan een fonds voor verkeersslachtoffers.

De feiten gebeurden op 20 juli 2016 op een snelweg in Californië. Rodman reed toen in de vroege uurtjes met zijn 4x4 in de verkeerde richting op Interstate 5 in Santa Ana. Een tegenligger die wel de correcte weg volgde, moest abrupt uitwijken om een botsing te vermijden en belandde tegen een betonnen muur. Het slachtoffer kwam er gelukkig zonder al te veel kleerscheuren vanaf en kon ook zelf de politie verwittigen. Toen die ter plaatse kwam, had Rodman al de vlucht genomen.

Voor de rechtbank pleitte de vijfvoudige NBA-kampioen, die al twee keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed, schuldig.

Rodman schitterde in de jaren ‘80 en ‘90 als een van de beste verdedigers en rebounders in de NBA. Hij speelde onder meer aan de zijde van Michael Jordan bij de Chicago Bulls en stond toen al bekend als een enfant terrible.

Enkele jaren geleden kwam hij nog in het nieuws na een omstreden bezoek aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.