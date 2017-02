Assad heeft kritiek op België in vrt-interview: “Jullie F16’s hoeven hier niet te zijn”

De Syrische president Bashar al-Assad heeft in een interview met de VRT uitgehaald naar ons land. Volgens hen is de operatie tegen IS waar Belgische F16’s aan deelnemen illegaal. ‘Ze vond plaats zonder de goedkeuring van de Syrische regering’.

VRT-journalist Jens Franssen had maandag - samen met collega’s van Knack en Sudpresse - een onderhoud met de Syrische president Assad in Damascus. Het gesprek duurde net geen twintig minuten en vond plaats op een geheime locatie.

Assad hoeft naar eigen zeggen niet dankbaar te zijn voor de zes Belgische F-16’s die deelnemen aan de strijd tegen terreurgroep IS.

‘Laat me eerlijk zijn: er was helemaal geen operatie tegen IS. Het was een cosmetische operatie. Een denkbeeldige, want IS werd tijdens die operatie nog groter. Het was ook een illegale operatie want ze vond plaats zonder overleg met of goedkeuring van de Syrische overheid, die de legitieme overheid is. Het is dus ook een schending van onze soevereiniteit. En de operatie heeft niet verhinderd dat er Syrische burgers werden vermoord door IS. Waarvoor zou ik hen dan dankbaar moeten zijn?’, aldus Assad.