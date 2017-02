"Max Verstappen zal dit jaar door zijn teamgenoot verslagen worden"

Voormalig Red Bull-rijder Mark Webber beweert dat de "kalmere" Daniel Ricciardo tijdens het seizoen 2017 de bovenhand zal hebben tegenover zijn teamgenoot Max Verstappen.

Daniel Ricciardo versloeg Max Verstappen in 2016 en eindigde derde in het kampioenschap. Max Verstappen maakte voor aanvang van de GP van Spanje de overstap van Toro Rosso naar Red Bull Racing en won meteen die race. De Nederlandse tiener heeft nu veertig Grote Prijzen afgewerkt, Ricciardo heeft er 109 gereden. Mark Webber zegt dat de ervaring van Ricciardo hem zal helpen om in 2017 het beter te doen dan de 'onervaren' Verstappen.

"Het zal erg spannend worden, net zoals vorig seizoen", vertelt Webber tegenover Autosport. "Ik denk dat Daniel meer kalmte heeft. Zijn ervaring zal erg handig zijn met de nieuwe reglementen, vooral aan het begin van het seizoen. Het is een voordeel voor hem om al eens een reglementswijziging meegemaakt te hebben en met een ander type wagen te rijden. Het zal een goede strijd worden bij Red Bull Racing. Maar zijn kalmte is een groot voordeel voor Daniel. Hij heeft ook het nodige vuur binnenin, maar alle weekends worden van belang. Max, met dat ongelofelijke talent, is nog steeds aan het leren."

Verder gelooft Webber dat Red Bull Racing een goede kans maakt om voor de titel te strijden in 2017.

"Ik denk dat Red Bull een rustige winter had en dat ze vrij sterk zullen zijn", vertelt Webber. "Het is afhankelijk van welk team het nieuwe reglement het best begrijpt. Adrian (Newey) is daar normaal gezien erg goed in", wijst Webber op de technische directeur bij Red Bull.

"Mercedes had de luxe om vorig seizoen erg vroeg het kampioenschap bij de constructeurs binnen te halen, waardoor de focus snel verschuift naar het volgende seizoen. Ze hebben een erg goede krachtbron. We weten allemaal dat dat hun grootste sterkte is. Operationeel gezien was Red Bull vorig seizoen het beste team. Op het vlak van betrouwbaarheid was Red Bull beter dan Mercedes. Wanneer het draait om de allerkleinste details, dan is Red Bull daar erg goed in."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: