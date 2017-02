De nieuwe publiekstrekker van Pairi Daiza: maak kennis met Ujian, de fluitende orang-oetan

Komend voorjaar krijgt dierenpark Pairi Daiza er een absolute publiekstrekker bij: Ujian, de fluitende orang-oetan. Samen met zijn familie – Puan, Sari en baby Berani – verhuist hij van de Duitse Zoo Heidelberg naar Brugelette. Een toptransfer.

Ujian trakteert bezoekers geregeld op een deuntje dat hij met zijn verzorgers heeft ingeoefend. Hij heeft zelfs een singletje op­genomen. Fluitende orang-oetans zijn hoogst uitzonderlijk, voor zover bekend zijn er maar twee: Ujian en Bonnie in de Zoo van Washington. Wellicht imiteren ze zo de verzorgers rond hun kooien. “Orang-oetans staan van alle dieren het dichtst bij de mens”, zegt Tim Bouts, directeur zoölogie bij Pairi Paiza. “Ze hebben de intelligentie van een kind van vijf. Kinderen van die leeftijd imiteren ook constant. Fluiten is een soort taal-interactie. Dat zie je bijna nooit bij dieren. Misschien kunnen alleen de meest intelligente het.” Naast Ujian zal het echter vooral zijn schattige zoontje Berani zijn dat de harten van de bezoekers in Pairi Daiza zal stelen.