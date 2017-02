Wout Van Aert opnieuw beschuldigd van motortje in fiets

De Spaanse krant AS plaatste gisteren een kort filmpje van de Krawatencross in Lille op haar website. Daarop is te zien hoe het achterwiel van Wout van Aert lijkt te accelereren na een slipper. Voor de krant is het meteen voldoende om de renner te beschuldigen van technologische fraude, iets wat ze voordien trouwens al eens deed met een ander filmpje.