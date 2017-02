Sally en Veerle stappen het huwelijksbootje van ‘Blind Getrouwd’ in: “Helemaal niet mijn type”

Blind trouwen, zonder dat je jouw toekomstige ooit al hebt gezien. We zagen het Nicolas en Evelien in het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ al doen. Deze keer was het de beurt aan Nick en Veerle. Ook Sally en Mathias en Tine en Ben werden klaargestoomd voor de mooiste dag van hun leven.

1.180.249 Vlamingen zagen hoe Nicolas en Evelien de spits afbeten en als eerste onbekenden vorige week in het huwelijksbootje stapten. De twee waren bij de eerste indruk meteen al in de wolken. “Het had echt niet beter gekund”, zei de kersverse bruidegom. “Mama moest zelfs niet vragen of ik content was, ze zag dat zo ook wel aan mijn gezicht.”

Veerle & Nick: “Zijn ogen fonkelden”

Het tweede koppel, de 35-jarige Veerle en de 30-jarige Nick, stonden deze aflevering met klamme handjes te wachten, want zij hadden elkaar nog nooit gezien. “Ik was heel aangenaam verrast, zo knap en ze lachte meteen”, zei de bruidegom. Ook hij wist meteen de harten van haar familie en -nog belangrijker- zijn echtgenote te winnen. “Ik zie dat zijn ogen fonkelen, dus dat is al een goed begin.”

De eerste momenten van Nick & Veerle Video: VTM

Ben & Tine: “Oei. Het is helemaal mijn type niet.”

In de tweede aflevering van het seizoen stelden de programmamakers ook de twee overige duo’s voor. De 29-jarige laborante Tine en de 30-jarige softwareontwikkelaar Ben zouden een geweldig koppel zijn volgens de experten. De zenuwen gierden alvast door hun lijven bij de gedachte alleen al. “Ik weet niet of ik allemaal wel goed besef wat ik ga doen”, zuchtte Tine. “Ik kan best op mijn linkerhand “ja” schrijven, dat ik toch zeker juist antwoord”, lachte Ben nerveus. “Ik heb even het moment gehad dat ik dacht, nu ga ik weg.”

De voorbereidingen liepen toch vlot en de tijd tikte razendsnel voorbij. Ben vond het kiezen van een kostuum niets voor hem, want met mode was hij niet veel bezig. De decolleté van haar trouwkleed liet Tine een beetje kuiser maken, omdat ze haar toekomstige man en zijn familie nog niet kende. “De eerste indruk doet veel, hé.”

De voorbereidingen van Tine & Ben Video: VTM

Toen ze dan eindelijk samen kwamen aan het altaar, was Ben onder de indruk. “Qua uiterlijk zeker in orde, maar het innerlijk moet ik nog leren kennen, hé.” Tine haar allereerste reactie achter de schermen was “oei”. Hoewel ze zich op haar gemak voelde, was ze echt ontgoocheld.

“Ik had het lichtjes anders voorgesteld. Het is niet mijn type, helemaal niet zelfs. Dan is het wel een kleine teleurstelling.” Toch gaf ze hem een kus. “Dju, dacht ik, dat warm gevoel is daar niet bij. Maar ik ga hem zeker een kans geven, absoluut. We gaan ons best doen om er het beste van te maken.”

Tine en Ben stappen in het huwelijksbootje. Video: VTM

Sally & Mathias: “En hoe heet mijn toekomstige echtgenote?”

Ook Sally (25) en Mathias (27) kwamen voor de eerste keer in beeld. De notarieel juriste was op zoek naar een bad boy met een gevoelig kantje, terwijl Mathias droomde van een kleine, spontane vrouw. Onderweg naar haar huwelijk lachte ze nog, wanneer haar familie haar probeerde gerust te stellen: “Ik ben er vet mee als het niet meevalt!”

Wanneer Mathias aan het altaar stond te wachten en zijn toekomstige schoonfamilie zag, besefte hij dat hij zelfs haar naam nog niet wist. Ook Sally moest lachen, toen ze dat nieuwtje al aan haar verklapte: “Ah ’t is een Mathias!” Ook deze twee verloofden waren heel nerveus: “Ik hoop echt dat haar familie vindt dat ik er nog wel oké uitzie voor hun dochter”, zei de bruidegom nog.

"Ah 't is een Mathias!" Video: VTM

Om Sally en Mathias hun jawoord te kunnen zien, zullen we nog een weekje moeten wachten. Daarna gaan alle koppels meteen over naar de volgende stap in hun prille kennismaking en getrouwd leven: de huwelijksnacht.

Blind Getrouwd, maandag om 20u35 bij VTM.