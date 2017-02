Antwerp gaat de strijd aan met drugs in het stadion

Deurne - Royal Antwerp FC gaat het druggebruik in de tribunes van het Bosuilstadion aanpakken. Met de slogan ‘Omdat voetbal er is voor de hele familie’ treedt stamnummer 1 zo in de voetsporen van Beerschot Wilrijk. De Antwerpse politie bereidt tevens een grootschalige drugscontrole voor. Dat meldt De Morgen.

De preventiecampagne zal starten wanneer het bijpassende filmpje is afgewerkt. “Eerst gaan wij onze supporters voorlichten, pas daarna en in samenspraak met de politie starten de drugscontroles”, zegt persverantwoordelijke van Royal Antwerp FC Thomas Slembrouck.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns wil niet melden wanneer deze controles zullen plaatsvinden. “Het is niet onze gewoonte om zulke acties vooraf aan te kondigen. Dat doen we niet om zodoende zoveel mogelijk supporters te kunnen betrappen. Wij willen in de eerste plaats iedereen weerhouden om met drugs op zak naar het voetbal te komen.” Bij de rellen na de wedstrijd Antwerp-Eupen van het vorige seizoen had de Antwerpse burgemeester Bart De Wever aangegeven dat verschillende onruststokers zwaar onder invloed van drugs leken.

Onmiddellijke minnelijke schikking

Tribune 2 werd 16 jaar geleden al eens aan een drugscontrole onderworpen. Sindsdien zijn er voor drugs geen controles meer geweest. Inspecteurs van het Drugsondersteuningsteam (DOT) houden echter tijdens elke wedstrijd hun ogen open. Wie drugs bij zich heeft, riskeert een onmiddellijke minnelijke schikking van 75 euro voor softdrugs en 150 euro voor harddrugs.

Beerschot Wilrijk lanceerde in november 2016 een anti-drugscampagne met de slogan ‘Met drugs scoor je niet’. Zo werden begin december van vorig jaar al een dertigtal supporters betrapt op het bezit van drugs. Drie fans liepen eind januari tegen de lamp.