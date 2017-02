"De mensheid? Eén bende egoïsten": Dit onthou je uit de eerste aflevering van 'De Mol'

Het hoogtepunt van de eerste aflevering van De Mol was niet in de Zuid-Afrikaanse heuvels te beleven, maar in een loods in Deurne. Daar stelden de BMW's met de kandidaten zich in formatie op rond een leeg vliegtuig. Bevatte de thriller met de drukknop, voor het eigenlijke vertrek, voldoende wendingen om meteen te weten wie De Mol is? Wij serveren je 5 aanwijzingen die je best meeneemt na deze eerste aflevering en doen meteen een gok naar de saboteur.

Drukkers vs. niet-drukkers: Zit De Mol bij de drukkers of bij de niet-drukkers? Dat zal iedereen zich afgevraagd hebben bij het vliegtuigspel. Het is de taak van De Mol om de groep geld afhandig te maken, ofwel: de opdracht die eenheid creëert, te doen mislukken. Vanuit deze optiek is De Mol Annelies, Davey, Marzena, Sam of Robin. "De mensheid? Eén bende egoïsten", zo omschreef Bertrand het groepje 'drukkers'... Jessica drukte ook niet, en viel op het einde als eerste kandidate af.

Lopen, Mol, lopen! Tijdens de proef met het lopen door het heuvellandschap is er volop gemold. Daar kon je niet naast kijken. Iedereen begon plots trager te lopen, krampen te krijgen, vragen verkeerd te beantwoorden. Wat wel héél hard opviel, was de keuze van quizvragen die Annelies aan Eline voorlegde: ze koos duidelijk de moeilijkste van de twee vragen. Hierdoor verkleinde ze de kans op aflossing tijdens de loopproef.

Bertrand, de jogger: Gentenaar Bertrand popelde om aan de loopopdracht te beginnen en duwde zich als kandidaat voor de lange afstand naar voren. Maar hij begon tot grote ergernis van zijn loopmakker Robin al na een paar kilometer te verzwakken. Het leidde tot harde woorden tussen de twee. Te opvallend, wellicht? Of wilde Bertrand op arrogante wijze even peilen naar de dosis Mol in Robin?

Geblinddoekt het dak af: Deze proef verliep dan weer zo vlot dat je met een vergrootglas naar mollengedrag moest speuren. Enige optie: je tegenkandidaten uit balans brengen door je eigen hoogtevrees te benadrukken... Een tactiek waar meerdere kandidaten zich aan waagden.

Arrividerci Hans... Of toch niet? Het spelletje waarmee Hans oorsponkelijk afviel, en dan weer in het spel gesmokkeld werd, was om duimen en vingers af te likken. Suspense ten top, maar... wie in de groep had het profetische nummer 'Arrividerci Hans' in zijn playlist staan? Hans zélf? BIj de volgende aflevering zal zijn doen en laten door alle mollenvangers extra in de gaten worden gehouden. Maffe tip: Hans is de enige van het gezelschap met een bril. Een mollenkenmerk!

En de Mol is... De kans is héél groot dat we na Gilles een vrouwelijke Mol hebben. Dit gecombineerd met het saboteren van de quiz tijdens de loopproef én het feit dat ze als 'Moeke' probeert de rol van verzoener vol te houden, brengt ons bij Annelies.