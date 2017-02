Legendarische producer achter Dr. Dre en DJ Shadow overleden

De naam David Axelrod zal niet meteen een belletje doen rinkelen. Maar deze muzikant en producer lag met zijn gevoel voor eclectische ritmes en zware drumklanken onrechtstreeks mee aan de basis van het succes van hiphoplegendes zoals DJ Shadow, DJ Premier en Dr.Dre. Deze hiphoppioniers gebruikten namelijk regelmatig samples van Axelrods muziek. De dood van de Amerikaan werd dan ook zondag bevestigd door DJ Shadow op Twitter. Axelrod werd 83 jaar.

David Axelrod werd in 1933 geboren in Los Angeles. Hij werd muzikant, maar verwierf vooral faam aan de andere kant van de opnamestudie, als producer en componist. Het is vooral met zijn solowerk op het einde van de jaren zestig, dat gekenmerkt werd door zeer eclectische klanken en diepe drumklanken, dat Axelrod een belangrijke samplestrommel zou blijken waar verschillende hiphopartisten in de jaren negentig gretig uit zouden graaien.

Vooral door zijn samenwerking met DJ Shadow, die Axelrod sampelde voor zijn debuutplaat “Endtroducing”, werd hij een gekende naam in het hiphopmilieu. Maar ook Wu-Tang Clan, De La Soul en Dr.Dre - voor “The Next Episode” met Snoop Dogg - mixten gretig Axelrods werk in hun platen.

Verschillende hiphopartiesten, zoals Questlove, betuigden hun medeleven voor de overleden producer op Twitter. “Hij WAS hiphop”, tweette de drummer-rapper van The Roots.

So sad to hear about the passing of musician/composer #DavidAxelrod. He was so immersed in creativity and so pure with his arrangements he WAS hip hop. And understood and appreciated hip hop culture (most cats would get guarded about time moving on & easily take the "NO!!!!!!!!" disposition if they aren't informed. David embraced and often reached out to producers and beatmakers for cool collabos) he appreciation for music and his ability to recognize musicianship is what I'll take from him. Rest in Melody. Een foto die is geplaatst door Questlove Gomez (@questlove) op 5 Feb 2017 om 3:51 PST