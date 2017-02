Alles weer peis en vree: Kara krijgt verbeterd contract bij Anderlecht

Kara Mbodji heeft een vernieuwd en verbeterd contract bij Anderlecht gekregen. Dat maakte de recordkampioen maandagavond bekend op de clubwebsite.

De stoere Senegalese verdediger gooide op de voorbije Africa Cup in Gabon nog hoge ogen en werd maandag opgenomen in het Elftal van de Africa Cup 2017. In de laatste dagen voor het sluiten van de wintermercato stond ‘King Kara’ nog nadrukkelijk in de belangstelling van enkele Premier League-clubs, naar verluidt wilden Leicester City en Crystal Palace hem voor ruim tien miljoen euro wegplukken bij Paars-Wit. De Brusselaars hielden echter het been stijf en wilden hun sterkhouder niet laten gaan, maandag volgde de beloning voor de Senegalees.

“Vandaag hebben RSC Anderlecht en Kara Mbodji een vernieuwde overeenkomst gesloten”, klinkt het. “Dit is een grote blijk van respect. RSC Anderlecht heeft eerbied voor mijn prestaties en vertaalde dit in een verbeterd contract. Ik zal mij zoals altijd met hart en ziel inzetten om onze objectieven te bereiken”, aldus Kara, die in augustus 2015 Racing Genk voor Anderlecht ruilde en toen een vierjarig contract tekende.

Anderlecht en Kara krijgen zondag (14u30) in de topper van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League Zulte Waregem over de vloer.