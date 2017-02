Baghdatis geeft forfait, Darcis ontmoet Duitser in Sofia

Niet Marcos Baghdatis (ATP 35), maar wel Maximilian Marterer (ATP 172) wordt de opponent van Steve Darcis (ATP 59) in de eerste ronde van het ATP-toernooi in de Bulgaarse hoofdstad Sofia (hard/482.060 euro).

Darcis, afgelopen weekend nog goed voor twee stunts in de Davis Cup-ontmoeting met Duitsland, werd bij de loting voor het Sofia Open oorspronkelijk aan Baghdatis gekoppeld, maar de Cyprioot geeft forfait omwille van een blessure aan de rechtervoet. Hij werd op de hoofdtabel vervanger door de Duitse kwalificatiespeler Maximilian Marterer, tegen wie Darcis nooit eerder speelde. Bij winst speelt ‘Mister Davis Cup’ Darcis tegen de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 81) of de Italiaan Andreas Seppi (ATP 75).

Met David Goffin (ATP 11) staat er nog een tweede Belg op de tabel, hij is als tweede reekshoofd vrij in de openingsronde en speelt in de achtste finales tegen de Roemeen Radu Albot (ATP 92). Die klopte de Bulgaarse wildcard Alexandar Lazarov (ATP 599) met 7-6 (7/0) en 6-2. De Belgische nummer één stond op het ATP-circuit nooit eerder tegenover de Roemeen.