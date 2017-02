Tot vijf jaar cel voor twee gewapende overvallen op dezelfde dag

Deurne - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdelilah E.B. (20) uit Deurne veroordeeld tot vijf jaar cel voor twee gewapende overvallen en een carjacking. Steve F. (19) uit Verviers kreeg 42 maanden cel. Ze moeten hun slachtoffers 18.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Een vrouw werd op 12 juli 2016 het slachtoffer van een carjacking in Hasselt. Twee gemaskerde en gewapende mannen gingen er met haar BMW vandoor. Een dag later werd die gestolen wagen rond 12 uur als vluchtvoertuig gebruikt bij een gewapende overval op een optiekzaak in Antwerpen. De daders stalen 60 euro uit de kassa en twee brillen.

Diezelfde dag dook de BMW rond 18 uur opnieuw op bij een gewapende overval op een filiaal van schoenenketen Brantano in Mol, waar 2.200 euro werd buitgemaakt. De politie van Antwerpen merkte de auto rond 21.50 uur op en zette de achtervolging in. De bestuurder ging er aan hoge snelheid én over het voetpad vandoor.

Zijn vlucht eindigde voor het rode licht, waar andere voertuigen stonden aan te schuiven. De bestuurder probeerde nog achteruit te rijden, maar werd door de politie klem gezet. Abdelilah E.B. bleek achter het stuur te zitten, met naast hem Steve F.

Beide beklaagden ontkenden, maar de rechtbank vond enkel de betrokkenheid van Steve F. aan de carjacking niet bewezen. Het telefonie-onderzoek toonde immers aan dat hij toen niet in Hasselt, maar in Verviers was. Ondanks hun nog jonge leeftijd, waren ze met deze feiten niet aan hun proefstuk toe. Abdelilah E.H. werd al eens veroordeeld tot dertig maanden cel en Steve F. tot zes jaar.