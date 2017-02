Loketten NMBS in Kempense centrumsteden nog zeker tot 2020 open

Turnhout - Tot zeker 2020 blijven de loketten in de stations van Turnhout, Herentals, Geel en Mol open. Dat bevestigde minister Bellot op vraag van federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals. Op deze manier blijft in deze stations een goede dienstverlening gegarandeerd voor de Kempense pendelaars. In de stations van Tielen, Olen, Nijlen en Bouwel zijn er ticketautomaten. Wat Van Camp betreft mogen de systemen van automatische en externe ticketverkoop gerust nog uitgebreid worden.

In de Kempen zijn er nog 4 stations met bemande loketten en dus ook een openbaar stationsgebouw waar mensen kunnen wachten op hun trein, tickets kopen of informatie vragen. Deze stations bevinden zich in de druk bevolktere gebieden, namelijk Mol, Geel, Herentals en Turnhout.

“Hoewel in al deze stations ook één of meer ticketautomaten zijn, juich ik toe dat deze loketten nog zeker tot 2020 open blijven. We merken dan wel een shift waarbij steeds meer mensen hun tickets en info online vinden, maar voor een groot deel van de bevolking is dat toch nog een brug te ver. Ook de bestelling van een abonnement kan voorlopig nog niet online of via een automaat, dus daarvoor moet de reiziger sowieso nog bij een loket terecht”, aldus Van Camp.

Minister Bellot: “Tot 2020 blijven de Kempense loketten al zeker open. In functie van de evolutie van het aankoopgedrag van de klant van de NMBS, kunnen de openingstijden van de loketten eventueel aangepast worden. Dit is vandaag echter nog niet gepland.”

Uitbreiding ticketautomaten

Wat de ticketautomaten op de perrons betreft, mag er voor Van Camp gerust nog een uitbreiding komen. “Nu staan er enkel in Geel en Herentals 2 van deze automaten. In alle andere stations, dus ook die zonder loket en stationsgebouw, slechts ééntje. Als die dan eens defect is, en dat wil wel eens voorvallen, dan is er in dat station ineens geen mogelijkheid meer om tickets aan te kopen of bijvoorbeeld abonnementen te verlengen”, aldus Van Camp.

“Er zouden dus aan alle stations eigenlijk minstens 2 automaten moeten staan. Op die manier kan de reiziger ook aan het perron zelf terecht. Daarnaast sluit ik mij ook aan bij het voorstel van onze partij, van mijn collega Inez De Coninck, om werk te maken van externe verkoopkanalen (bijvoorbeeld krantenwinkels) voor wat NMBS-tickets betreft. Op die manier zouden pendelaars die gebruik willen maken van de stations van Tielen, Olen, Nijlen en Bouwel meer opties hebben om op een vlotte en snelle manier aan tickets te geraken.”