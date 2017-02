Vader en twee zonen beschuldigd van moord

Sint-Niklaas - Voor de correctionele rechtbank van Dendermonde wordt woensdag de zaak behandeld van de moord op de Kosovaar Nedjip Mustafa in december 2013 in Sint-Niklaas. De 61-jarige Fazil S. wordt samen met zijn twee zonen beschuldigd van de moord, waarvan een vete tussen twee Roma-families aan de basis zou liggen.

De feiten gebeurden op 30 december 2013 in Sint-Niklaas. De 39-jarige Nedjip Mustafa werd aan zijn woning in de Kleibeekstraat neergeschoten vanuit een voorbijrijdende auto. Hij raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen. Een maand later kon het gerecht drie verdachten oppakken.

De 61-jarige Fazil S. wordt als opdrachtgever van de moord beschouwd. Zijn zoon, de 25-jarige Faton, zou de bestuurder van de wagen zijn. Zijn andere zoon, de 34-jarige Arben, wordt verdacht als schutter. Een aanslepende familievete tussen de Roma-families zou aan de basis liggen van de feiten.

De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent had de zaak conform de Potpourri-wetgeving verwezen naar de correctionele rechtbank, en niet naar het hof van assisen. Het dossier werd begin januari ingeleid en op 8 februari worden negen getuigen opgeroepen.