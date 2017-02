Hiervoor bellen mensen vooral naar Tele-Onthaal

Tele-Onthaal heeft in 2016 het hoogst aantal oproepen in vijf jaar genoteerd: 122.638 mensen namen contact met de noodlijn, een stijging met 6,15 procent tegenover 2015 of een gemiddelde van 335 Vlamingen per dag. Dat blijkt uit de ruwe jaarcijfers die de telefonische en chathulpdienst maandag heeft bekendgemaakt.

De gespreksthema’s waarvoor mensen contact opnemen met Tele-Onthaal bleven het voorbije jaar nagenoeg ongewijzigd en zijn zeer universeel. In 30 procent van de gesprekken komen relatieproblemen aan bod als belangrijkste gespreksthema. Oproepers maken zich het meeste zorgen over spanningen en conflicten binnen een partnerrelatie of met kinderen.

(Geestelijke) gezondheid is een belangrijk gespreksthema in één op de vijf gesprekken. Eenzaamheid en een tekort aan sociale contacten (12,40 procent) sluit de top 3 van gespreksthema’s.

Vooral het aantal chatoproepen nam een opmerkelijke klim. Die stegen met bijna een vijfde (19,51 procent) en namen de kaap van de 10.000, tot 10.064 oproepen. Dat is een record sinds Tele-Onthaal in 2002 van start ging met chathulpverlening. Het aantal telefoonoproepen klom naar 112.574, een stijging met 4,79 procent.

Als mogelijke verklaring voor de stijgende oproepcijfers ziet Tele-Onthaal een grotere naambekendheid. De afgelopen jaren zette de hulpdienst sterker in op de bekendmaking van haar hulpaanbod. Het chathulpaanbod is ook laagdrempelig, en de nood daaraan is hoog, vooral bij jongeren, aldus Tele-Onthaal dat zich engageert om ook dit jaar zijn chataanbod verder te verbeteren.

Gedetailleerde jaarcijfers voor 2016 presenteert Tele-Onthaal later dit voorjaar.