Vrachtwagenchauffeur rijdt in op schoolbus in Honduras en slaat op de vlucht

Bij een zwaar busongeval zijn in het Midden-Amerikaanse land Honduras 23 mensen omgekomen. Een buiten controle geraakte vrachtwagen knalde zondag lokale tijd in de omgeving van de hoofdstad Tegucigalpa in de bus, schreef La Tribuna. Daarbij werden 23 mensen gedood, zei een gerechtsarts aan de krant. In eerste berichten was sprake van 17 doden.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis Escuela Miguel Osorio werden 39 mensen met verwondingen binnengebracht. In de bus zaten volwassenen, jongeren en kinderen. De vrachtwagenchauffeur, die na het ongeval gevlucht was, werd gearresteerd. Staatshoofd Juan Orlando Hernández uitte via Twitter zijn medeleven aan de families van de slachtoffers.

Foto: AFP

