KAART. Op deze plekken bent u het minst afhankelijk van de wagen

36.000 hectare grond voor wonen of werken is alleen met de auto te bereiken, zo blijkt uit een studie van de Vlaamse onderzoeksorganisatie Vito. Nochtans is er voldoende goed ontsloten bouwgrond om de bevolkingsgroei tot 2050 op te vangen, maar dat vereist wel een cultuuromslag. In de provincie Antwerpen scoren alleen de stedelijke gebieden van Antwerpen en Mechelen zeer goed op vlak van nabijheid van zowel noodzakelijke voorzieningen als openbaar vervoer.

Zoals op onderstaande kaart te zien is scoren enkel de stad Antwerpen inclusief district en een deel van de rand zeer goed op vlak van zowel nabijheid en bereikbaarheid van openbaar vervoer als van voorzieningen zoals winkels en scholen. Ook de stad Mechelen scoort op beide vlakken een ‘zeer goed’.

Hoe verder weg van de stedelijke gebieden, hoe slechter de voorzieningen en hoe minder bereikbaar, dat lijkt wel een constante. De hele as Antwerpen - Lier - Mechelen stelt het aardig, net als het noorden van de stad Antwerpen, de steden Turnhout, Geel, Mol, Herentals en de gebieden langs de autostrades E313 en E34. Elders in provincie, en dan met name de Noorderkempen en de Kempen is het bedroevend gesteld op vlak van bereikbaarheid van voorzieningen en op openbaar vervoer.

Inventaris

De studie van Vito is gemaakt ter voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarvan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) begin december de krijtlijnen voorstelde en waarmee de Vlaamse regering de bebouwing in open ruimte een halt wil toeroepen en ontwikkeling op goed gelegen plaatsen wil stimuleren.

De Vito-onderzoekers maakten een inventaris van de Vlaamse grond. Volgens die berekeningen ligt meer dan 36.000 hectare die bestemd is voor woningen, industrie of transport, in ‘the middle of nowhere’. Een veel kleiner deel van de grond met harde bestemming, 18.800 hectare, ligt op plaatsen die wel goed ontsloten zijn en waar er al voldoende voorzieningen zijn.

Die grond volstaat in theorie voor de verwachte bevolkingstoename van 800.000 extra Vlamingen tegen 2050. Maar het zal behalve nieuwe regels ook een cultuuromslag vergen, om te voorkomen dat nog meer mensen voor een vrijstaande woning op de buiten kiezen.

In kaart: