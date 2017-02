Tabu en Hervelle winnen van Barcelona

In de Spaanse ACB wonnen een sterk spelende Jonathan Tabu (10 punten, 4 rebounds, 8 assists) en Axel Hervelle (3 punten, 8 rebounds) met Bilbao met 68-76 van Barcelona. Kevin Tumba (4 punten, 5 rebounds) verloor met Murcia met 61-89 van Real Madrid.

Retin Obasohan (11 punten, 2 rebounds, 1 assist) verloor met Avellino in de Italiaanse Lega A met 67-59 van Pistoia. In de Duitse Bundesliga zegevierde Maxime De Zeeuw (17 punten, 8 rebounds) met Oldenburg met 85-70 van Bremerhaven. In Griekenland zegevierde Matt Lojeski (17 punten, 7 rebounds, 3 assists) met Olympiakos Piraeus met 84-60 van Lefkados. In de Nederlandse Eredivisie won coach Paul Vervaeck met Leiden met 78-62 van Weert. Leigh Enobakhare was goed voor 2 punten en 1 rebound.