Man die Sofie Goos neerstak wordt geïnterneerd

Antwerpen 2060 - Samir T. (26), de man die triatlete Sofie Goos (36) neerstak in Park Spoor Noord, is ontoerekeningsvatbaar. Hij wordt geïnterneerd. Dat heeft de raadkamer maandag beslist. Er komt dus geen proces voor de correctionele rechtbank. Over een eventuele schadevergoeding is nog niets beslist.

Sofie Goos was op 15 mei 2016 in het Antwerpse Park Spoor Noord aan het lopen, toen ze door Samir T. zonder reden in de rug werd gestoken. Ze raakte gewond aan de rechternier en verbleef meerdere dagen in het ziekenhuis.

Goos kende een zware revalidatie, maar ze herstelde. Haar aanvaller werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. De man zou al jaren kampen met psychische problemen.

De gerechtspsychiater die Samir T. na de feiten onderzocht, eiste een tweede expertise. Daarvan liggen de resultaten nog maar pas neer. Uit het verslag zou zijn wankele geestestoestand, onder meer als gevolg van zijn overmatige middelengebruik, blijken. Het Openbaar Ministerie wilde de twintiger daarom dan ook laten interneren voor de moordpoging. Er wordt in de verdere toekomst beslist over een schadevergoeding.

Sofie Goos is intussen weer de oude. Ze nam zondagochtend deel aan de kick-off van de loopvoorbereiding voor de Antwerp Ten Miles. Zo’n 80 lopers verzamelden aan de voetgangerstunnel op Linkeroever.