Huis scheurt door werkzaamheden

Essen - In de straat Over d’Aa in Essen is een woning gescheurd door werkzaamheden. De bewoners mogen in hun woning blijven, maar het graven is stopgezet en er worden expertises uitgevoerd om te kijken wie verantwoordelijk is.

Bij grootschalige wegwerkzaamheden in Over d’Aa is deze ochtend gegraven ter hoogte van woning nummer 111. Mogelijk is daarbij geraakt aan de fundering van de woning, die daardoor scheuren vertoonde van één centimeter breed. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de veiligheid te garanderen en de vaststelling te doen. De bewoners, een koppel met vier hondjes, hoeven hun huurwoning niet te verlaten. De put is weer dichtgegooid en experts zullen nakijken hoe groot precies de schade is.