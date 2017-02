Dit hoopt Kate Middleton voor de toekomst van haar kinderen

Bij een bezoek aan een school deed Kate Middleton (35) een boekje open over de opvoeding van prins George (3) en prinses Charlotte (1). De Dutchess of Cambridge drukte daarbij haar hoop uit dat ze zullen opgroeien tot liefdevolle, respectvolle en eerlijke volwassenen.

Samen met prins William bracht Kate Middleton een werkbezoekje aan een school in Londen. Ze deden dat in het teken van de Children’s Mental Health Week waarbij ze onder andere kinderen willen aansporen om liever om te gaan met hun klasgenootjes. Een goed doel waar ze zich met plezier voor inzet en wel met een reden.

"Mensen vragen me vaak waarom ik zo geïnteresseerd ben in de geestelijke gezondheid van kinderen en jonge mensen. Het antwoord daarop is vrij eenvoudig: dat is omdat ik van mening ben dat ieder kind de best mogelijke start verdient in het leven", vertelde ze aan de aanwezigen.

Ze drukte ook haar hoop uit dat ze haar kinderen zal kunnen opvoeden zoals zijzelf werd grootgebracht. "Mijn ouders leerden mij over het belang van het hebben van kwaliteiten zoals goedheid, respect en eerlijkheid. Het is nu pas dat ik me realiseer hoezeer die waarden centraal staan in mijn leven. Dat is waarom William en ik de kinderen willen opvoeden met dezelfde waarden."