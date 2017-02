Wijnegem - Op het fietspad rond het park van Wijnegem is een waterlek ontstaan: het water borrelt er op uit een riool. De brandweer zoekt nog naar de oorzaak. Een deel van het fietspad is afgesloten.

De straat is ondergelopen op het kruispunt Molendreef-Kasteellei. Waar het water precies vandaan komt, is nog onduidelijk. De brandweer is ter plaatse en heeft een deel van het fietspad met lint afgesloten.