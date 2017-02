BOEK. Titia Ketelaar - Mind the Gap

Titia Ketelaar was van 2010 tot 2016 zes jaar lang correspondent voor NRC Handelsblad in London. Ze is dan ook uitstekend geplaatst om enkele kanttekeningen te plaatsen bij de toch wel verrassende keuze van een kleine meerderheid Britten om tot een Brexit over te gaan.

In Mind the Gap gaat ze dieper in op wat de Britten zo Brits maakt en vooral de Engelsen zo Engels, alsook op de redenen waarom het eilandgevoel bij deze ‘rare jongens’ (dixit Obelix, red) nooit helemaal zal verdwijnen. De titel die natuurlijk niet alleen verwijst naar de mantra die elke dag duizenden keren doorheen de Londense metro weerklinkt, maar ook naar de vele verschillen die de Britse samenleving kenmerken, is goed gekozen. Er bestaat immers nog altijd een grote afstand tussen de Britten en het Europese vasteland, maar ook tussen de Engelsen, de Schotten, de Noord-Ieren en de Welsh onderling, om van de kloof tussen stad en platteland, tussen Noord en Zuid en tussen arm en rijk nog maar te zwijgen. Ketelaar toont zich een goed observator, al passeren er toch ook heel wat clichés de revue. Al kan je natuurlijk nooit helemaal om de liefde van de Britten voor de natuur, hun excentriciteit, hun liefde voor privacy, hun eerbied voor regeltjes en hun voorliefde voor herstellen in plaats van vernieuwen heen.

Of de Brexit de juiste keuze was, daar zijn de meeste Britten het nog lang niet over eens. Maar dat het hun keuze was, niet opgelegd door de een of andere Europese bureaucraat, dat is wel een uitgemaakt feit. Rule Brittannia!

Spectrum, 304p, 19,99 euro