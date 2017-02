Uitbater De Vlegel riskeert werkstraf en boete voor “racistisch geïnspireerd geweld”

Mortsel - Ga terug naar Syrië, ga daar vechten. Die woorden komen Patrick Ghys (60), de uitbater van brasserie De Vlegel in Mortsel, mogelijk duur te staan. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor ‘racistisch geïnspireerd geweld’ tegen een arbeider van een schoonmaakbedrijf.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Ghys in De Vlegel racistisch geweld gepleegd op een arbeider, de 46-jarige Marokkaan Abderrazak Rakraki uit Antwerpen. Ghys riskeert een werkstraf van 100 uur en een boete van 600 euro.

Fysiek geweld

Het incident gebeurde in de nasleep van de verwoestende brand, die De Vlegel eind februari 2015 in de as legde. Uitbater Ghys wilde de zaak zo snel mogelijk weer openen en schakelde een professionele firma in voor de schoonmaak. Op 15 maart 2015 stelde Ghys vast dat gemaakte afspraken niet werden nageleefd.

Over wat er nadien gebeurde, lopen de versies uiteen. Volgens werkman Abderrazak Rakraki (46) uit Deurne en enkele van zijn collega’s werd Ghys bijzonder agressief. Advocaat Xavier Potvin: “De zaakvoerder trok Rakraki van een stelling en duwde hem naar buiten. Mijn cliënt kreeg een trap in de liesstreek en raakte met zijn handen geklemd tussen de deur toen Ghys die met volle kracht toegooide. Tijdens het fysiek geweld riep Ghys meermaals ‘Ga terug naar Syrië, ga daar vechten’ naar Rakraki.”

Ghys ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Advocaat Snepvangers wil de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft Rakraki nooit opzettelijk willen kwetsen. Het slachtoffer is zeer ongelukkig met zijn handen tussen die deur terechtgekomen.”

Uitspraak op 1 maart.