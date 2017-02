Zo raken hulpdiensten écht snel bij een ongeval

Niemand staat graag in de file en als je via de radio hoort dat er een ongeluk is gebeurd op je traject, is het wel eens vloeken. En ook al doen we er naderhand alles aan om hulpdiensten door te laten, we kunnen vast nog iets leren van deze chauffeurs in Zuid-Korea.

Daar tonen beelden hoe bestuurders na een ongeval in een tunnel samenwerken om het ambulanciers en takeldiensten makkelijk te maken. Druk gesticulerend zet iedereen zijn auto meteen zo veel mogelijk opzij, ook al zijn die hulpdiensten nog in geen velden of wegen te bekennen.

Er komt heel wat reactie op de beelden en iedereen vergelijkt met dergelijke situaties in eigen land. Zowat iedereen is het er over eens dat dit een normale werkwijze is om plaats te ruimen voor hulpdiensten, maar vooral de snelheid en de gedisciplineerde aanpak van de mensen in het filmpje spreekt tot de verbeelding. Zo moet het fijn werken zijn als ambulancier.