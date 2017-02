Hilde De Baerdemaeker (38 stapte een tijdje geleden uit ‘Familie’, maar binnenkort staat ze toch weer opnieuw op de set als Liesbeth.

“Aangezien mijn tv-dochter Stefanie binnenkort na een lang verblijf in het buitenland terugkeert en Liesbeth in Amsterdam zit, zou het wat raar zijn dat haar moeder toch niet even langskomt”, aldus de actrice. “Ik zie het als een tegemoetkoming aan de producers van‘Familie’. Er komen nog een paar leuke projecten aan waarover ik nog niets mag vertellen.”