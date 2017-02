Amper 200 Belgische gokkers op illegale sites beboet

De Kansspelcommissie vraagt meer middelen en bevoegd- heden om gokken op illegale websites aan te pakken. Jaarlijks verwedden Belgen zo’n 115 miljoen euro via die sites. Toch kon de Kansspelcommissie de afgelopen vijf jaar maar 200 illegale spelers beboeten, voor een bedrag van zo’n 83.000 euro.

Wie online een gokje wil wagen, mag dat in ons land alleen doen op legale gokwebsites, diegene die zich aan de regels houden. De illegale goksites zijn in principe makkelijk te herkennen: op vraag van de Kansspelcommissie maken internetproviders Proximus en Telenet hen ontoegankelijk. Wie vanuit België naar een van de 117 sites op de zwarte lijst surft, krijgt een STOP-pagina van de Kansspelcommissie te zien, die uitlegt dat het om een illegale site gaat. Per maand stranden zo’n 200.000 Belgen op deze STOP-pagina.

Maar voor wie vlot overweg kan met Google en andere zoekrobots is het niet zo moeilijk om toch op een aantal van de geblokkeerde sites te geraken. De Kansspelcommissie vermoedt dat jaarlijks zo’n 100.000 Belgen gokken via deze sites, voor een bedrag van zo’n 115 miljoen euro. Dat is een kwart van de 463 miljoen euro die jaarlijks op legale websites wordt ingezet.

Nochtans riskeren ook spelers een boete als de Kansspelcommissie hen betrapt. Maar dat gebeurt eerder zelden. “De afgelopen vijf jaar hebben we zo’n 200 spelers kunnen beboeten”, aldus Peter Naessens van de Kansspelcommissie.

Eén zeer hardnekkige speler kreeg een boete van 11.000 euro opgelegd. “Het boetebedrag is telkens ongeveer in verhouding tot het geld dat via zo’n illegale site is ingezet.” De gemiddelde boete bedraagt zo’n 200 euro.

Naessens geeft grif toe dat het aantal opgelegde boetes “peanuts” is in vergelijking met de naar schatting 115 miljoen euro die Belgen jaarlijks vergokken via illegale websites. “Daarom willen we in de toekomst forser kunnen optreden, in samenwerking ook met de banksector. Die zou nog beter toezicht kunnen houden op de betalingen die illegale gokwebsites aan Belgische spelers overmaken, waarmee deze gokbedrijven zich overigens schuldig maken aan witwassen en belastingontduiking”, aldus nog Naessens.