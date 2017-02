Darts-Belgen stellen teleur op UK Open Qualifier 3

Geen enkele van de vier deelnemende Belgen heeft zich zondag kunnen plaatsen voor de 16e finales op het UK Open Qualifier 3 dartstoernooi (60.000 pond) in het Engelse Wigan.

Zaterdag kon Kim Huybrechts (PDC 13) nog doorstoten tot in de 16e finales, zondag moest de 31-jarige Antwerpenaar in de derde ronde afhaken. Nadat hij in zijn eerste wedstrijd de Engelsman James Richardson (PDC 69) met 6-4 had verslagen, slikte hij in de derde ronde een 6-2 nederlaag tegen de Engelsman Paul Harvey.

Broer Ronny Huybrechts (PDC 47) ging al in de eerste ronde onderuit en dit na een 6-5 nederlaag tegen de Engelsman Ross Twell. Dimitri Van den Berg (PDC 51) won wel zijn eerste wedstrijd met 6-5 van de Engelsman Martin Thomas, maar kreeg even later in de tweede ronde een 6-0 nederlaag aangesmeerd van de Ier Steve Lennon.

Mike De Decker (PDC 97) zette in de eerste ronde de Duitser Karsten Kornath met 6-3 opzij, maar moest in de tweede ronde met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Scott Taylor (PDC 152).

De Schot Peter Wright (PDC 3) toonde zich de beste in de finale door de Engelsman Michael Smith (PDC 11) met 6-5 te verslaan.

Uitslagen:

Eerste ronde:

Ross Twell (Eng) - Ronny Huybrechts (Bel/47) 6-5

Dimitri Van den Berg (Bel/51) - Martin Thoma (Eng) 6-5

Mike De Decker (Bel/97) - Karsten Kornath (Dui) 6-3

Tweede ronde:

Steve Lennon (Ier) - Dimitri Van den Berg (Bel/51) 6-0

Scott Taylor (Eng/152) - Mike De Decker (Bel/97) 6-4

Kim Huybrechts (Bel/13) - James Richardson (Eng/69) 6-2

Derde ronde:

Paul Harvey (Eng) - Kim Huybrechts (Bel/13) 6-2

Finale:

Peter Wright (Sch/3) - Michael Smith (Eng/11) 6-5