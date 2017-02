Afval plantage in kanaal

Meerhout - In het Albertkanaal, tussen de brug van Genelaar en Zittaart dreef zondag een groot aantal vuilniszakken rond. Op vraag van de politie heeft de brandweer bijna 100 zakken opgevist.

“Er bleek allerlei plantgoed in te zitten, wellicht afkomstig van een ontmantelde cannabisplantage”, zegt een politiewoordvoerder. “De zakken zijn in beslag genomen en we gaan proberen te achterhalen waar ze vandaan komen.” Voor zover bekend is het de eerste keer dat drugskwekers hun afval dumpen in het kanaal.