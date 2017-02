Turnhout - De brandweer van Turnhout werd zaterdagochtend opgeroepen om het stoffelijk overschot van een man te bergen dat dreef op het kanaal Dessel-Schoten in de buurt van de Plamaten in Turnhout.

De drenkeling had geen papieren op zak wat de identificatie een stuk bemoeilijkt. Het was gisteravond nog niet duidelijk om wie het ging. Over de vermoedelijke leeftijd van de drenkeling en eventuele andere kenmerken zijn geen details bekendgemaakt.