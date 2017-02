Vluchtelingen bellen zelf noodnummer bevrijd te worden op E19

Meer - Zes illegale Irakezen zijn in Meer (Hoogstraten) bevrijd uit een koelcontainer. De slachtoffers verwittigden zélf de hulpdiensten.

Zaterdag iets na de middag liep bij de dienst 100 een telefoontje binnen. Vijf volwassen Irakezen en een kindje hadden zelf alarm geslagen omdat ze in nood verkeerden. Ze zaten in de koelruimte van een vrachtwagen die onderweg was naar Nederland.

Een patrouille van de wegpolitie kon de koelwagen op de E19 in Meer lokaliseren en aan de kant zetten. De vluchtelingen werden uit hun hachelijke situatie bevrijd.

Een ziekenwagen en een MUG kwamen ook ter plaatse. Ze namen één persoon mee naar het ziekenhuis voor verzorging. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar.

Of er het afgelopen weekend arrestaties werden verricht in het kader van feiten van mensenhandel, kon een woordvoerder van de federale politie gisteren niet bevestigen. De politie voert een onderzoek.