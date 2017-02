Club Brugge-doelman Butelle troost jonge Belgische keeper: "Maakte ooit hetzelfde mee"

Er was dit weekend paniek rond de jonge Belgische keeper Jonathan De Bie (17). De jeugdinternational verloor vrijdag het bewustzijn na de interland Frankrijk - België (5-1) bij de U18 en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis in Saint-Brieuc. Daar bleek dat zijn milt gescheurd was en hij een interne bloeding had. Na een luchtduel was De Bie in botsing gekomen met een tegenstander en ondanks de snerpende pijn was hij blijven voort voetballen tot aan het eindsignaal.

Op intensieve zorgen bleek zijn situatie even kritiek, maar gisteren was de jonge voetballer toch aan de beterhand en plaatste hij op Instagram een foto vanuit zijn ziekenhuisbed. De Bie, die vorige zomer de overstap maakte van KV Mechelen naar het Engelse Tottenham, kreeg veel steunbetuigingen, ook van de Belgische voetbalbond en van Club Brugge-doelman Ludovic Butelle. Die reageerde in een filmpje. "Ik heb ooit hetzelfde meegemaakt", vertelt de Fransman. "Ik kom je zeker bezoeken in het ziekenhuis om jou een hart onder de riem te steken."

Butelle deed vorig jaar al zijn verhaal in het gratis voetbalmagazine Fan van Het Nieuwsblad. “Aanvankelijk dachten de artsen dat ik slechts pijn had van een bloeduitstorting. De clubarts van Valencia vertrouwde het zaakje niet. Om vier uur 's ochtends heeft hij om een bijkomende scan aangedrongen omdat hij de diagnose niet geloofde. Opeens brak er paniek los. En ik lag daar, ik begreep geen jota Spaans, maar de pijn vertelde me dat er iets ernstig aan de hand was. Toen is mijn milt verwijderd. Die bleek ontploft te zijn. Ik heb mijn leven te danken aan die clubarts.” Lees hier verder over Butelle.