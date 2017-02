Herentals - Het stadsbestuur van Herentals heeft haar fout rechtgezet op de herdenkingszuilen naast de strooiweide op het kerkhof van Kruisberg.

Een viertal overledenen had jaren geleden per vergissing twee naamplaatjes gekregen en die hingen dan ook nog eens naast elkaar. De zoon van een van de betrokkenen had dit al meermaals aan de stad gesignaleerd, maar er gebeurde niets tot het probleem eind november van vorig jaar de krant haalde. Ondertussen zijn de dubbels weggehaald.